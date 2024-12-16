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«Етап хайпу навколо ШІ пройдений». Віртуальний консьєрж, консультант магазину та ще три ШІ-асистенти, які SoftServe розробив у 2024-му для своїх клієнтів

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

SoftServe, ШІ, ШІ-асистент /колаж Анастасія Решетнік

За рік найбільша за виторгом сервісна ІТ-компанія SoftServe, яка розробляє софт на замовлення, запустила 108 проєктів у межах власної лабораторії штучного інтелекту GenAI Lab Фото колаж Анастасія Решетнік

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Асистенти на базі штучного інтелекту прийшли на заміну занадто загальним чат-ботам. Вони заточені під конкретні завдання. Як їх використовують світові гіганти? Пʼять прикладів від української ІТ-компанії SoftServe

У майбутньому кожна взаємодія людини із цифровим світом відбуватиметься через певний тип ШІ-асистента, казав на початку 2024-го провідний науковець із ШІ в Meta Ян Лекун. «Ми постійно спілкуватимемося з ШІ-асистентами», – цитує його Financial Times.

ШІ-асистенти, на відміну від чат-ботів на кшталт ChatGPT, заточені під конкретні завдання. Вони допомагають створювати навчальні плани для учнів, обирати одяг в онлайн-магазині чи обслуговувати відвідувачів конференцій, розповідає головна науковиця з даних в IT-компанії SoftServe Наталія Поляковська. Етап хайпу довкола генеративного ШІ вже пройдено, зазначає вона.

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