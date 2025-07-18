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Минцифры планирует упростить запуск венчурных фондов в Украине, реализовав проект «Дія.City Invest». Законодательные изменения уже представили бизнесу, а именно решение может быть принято до конца года, узнал Forbes Ukraine. Изменения предполагают, что фонд можно будет зарегистрировать через неделю, однако бизнес просил о другом – защите инвесторских прав.
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Упрощенное законодательство «Дія.City Invest» для запуска венчурных фондов может быть принято до конца года, говорит Forbes Ukraine заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков. По его словам, первые зарегистрированные по новой процедуре фонды могут появиться уже в 2026-м.
«Разработаем законодательство, которое позволит запустить в Украине венчурный инвестиционный фонд буквально через неделю», – анонсировал проект в марте 2025-го министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
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