Мінцифри планує спростити запуск венчурних фондів в Україні, реалізувавши проєкт «Дія.City Invest». Законодавчі зміни вже представили бізнесу, а саме рішення можуть ухвалити до кінця року, дізнався Forbes Ukraine. Зміни передбачають, що фонд можна буде зареєструвати за тиждень, однак бізнес просив про інше – захист інвесторських прав.

Спрощене законодавство «Дія.City Invest» для запуску венчурних фондів може бути прийняте до кінця року, говорить Forbes Ukraine заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков. За його словами, перші зареєстровані за новою процедурою фонди можуть з’явитися вже у 2026-му.

«Розробимо законодавство, яке дасть змогу запустити в Україні венчурний інвестиційний фонд буквально за тиждень», – анонсував проєкт у березні 2025-го міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.