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«Готуємо велике оновлення». Бета-версію ШІ-асистента Eney від IT-компанії MacPaw протестили 17 000 користувачів MacBook. Коли Косован почне на ньому заробляти

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

ШІ-асистент Eney від MacPaw /надано пресслужбою

ШІ-асистентом Eney від IT-компанії MacPaw скористалося 17 000 бета-тестувальників. Фото надано пресслужбою

IT-компанія MacPaw Олександра Косована намагається зменшити залежність від одного продукту, що генерує їй 80% виторгу. Для цього запустила бета-версію ШІ-асистента Eney. У серпні його очікує велике оновлення, після якого, ймовірно, початок монетизації.

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Асистент зі штучним інтелектом Eney отримав майже 17 000 користувачів за два місяці, відколи IT-компанія MacPaw запустила його бета-версію, розповіла Forbes Ukraine її менеджерка з продуктового маркетингу Людмила Мехед. «Ми поступово розширюємо доступ і вносимо покращення», – додає вона.

MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України. Її заснував Олександр Косован. Флагманський продукт – софт CleanMyMac, що очищує ноутбуки Apple від зайвих файлів. Він генерує 80% виторгу компанії. Згідно зі звітом головної компанії групи MacPaw Family Ltd., консолідований виторг у 2023-му – $84,9 млн. 

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