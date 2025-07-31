IT-компанія MacPaw Олександра Косована намагається зменшити залежність від одного продукту, що генерує їй 80% виторгу. Для цього запустила бета-версію ШІ-асистента Eney. У серпні його очікує велике оновлення, після якого, ймовірно, початок монетизації.

Асистент зі штучним інтелектом Eney отримав майже 17 000 користувачів за два місяці, відколи IT-компанія MacPaw запустила його бета-версію, розповіла Forbes Ukraine її менеджерка з продуктового маркетингу Людмила Мехед. «Ми поступово розширюємо доступ і вносимо покращення», – додає вона.

MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України. Її заснував Олександр Косован. Флагманський продукт – софт CleanMyMac, що очищує ноутбуки Apple від зайвих файлів. Він генерує 80% виторгу компанії. Згідно зі звітом головної компанії групи MacPaw Family Ltd., консолідований виторг у 2023-му – $84,9 млн.