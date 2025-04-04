Українська MacPaw запустить свого ШІ-асистента Eney восени

Продуктова ІТ-компанія MacPaw планує повноцінний запуск свого ШІ-асистента Eney на жовтень-листопад 2025-го року. Про це в інтерв’ю Forbes сказав засновник компанії Олександр Косован.

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«Готуємо закритий реліз на травень, а публічний запуск – на жовтень–листопад», – сказав Косован.

За його словами, команда MacPaw почала працювати над ШІ-асистентом для Mac ще до того, як вистрілив ChatGPT. «З початком повномасштабного вторгнення деякі плани з розвитку ШІ довелося поставити на паузу», – додає він.

«Я очікую, що в перспективі трьох років Eney стане нашим основним бізнесом», – додає засновник MacPaw.

Контекст

MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України, заснована Олександром Косованом у Києві. Флагманський продукт компанії – CleanMyMac — утиліта для очищення роботи ноутбуків MacBook. Станом на 2021 рік застосунок генерував 80% виторгу компанії і мав майже 1 млн платних користувачів щомісяця.

Також MacPaw розробив власний магазин застосунків для Mac за передплатою – Setapp. Станом на березень 2021 року компанія інвестувала в цей продукт близько $20 млн.

У січні під час виставки CES 2025 компанія анонсувала ШІ-асистента Eney для macOS. Eney виглядає як невелике вікно на робочому столі. Користувачі зможуть давати асистенту завдання, які Eney виконуватиме у фоновому режимі.

У листопаді 2024-го MacPaw скоротила 20% працівників через фінансові виклики. «Щоб зберегти стабільність компанії в майбутньому, ми змушені ухвалити важке рішення», – писав тоді Косован у Facebook.