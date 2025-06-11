Украинская IT-компания MacPaw запустила бета-тестирование ИИ-ассистента Eney, который должен стать альтернативой десяткам отдельных приложений на ноутбуках Apple. Основатель компании Александр Косован прогнозирует, что в течение трех лет новый продукт заменит флагманское приложение CleanMyMac как основного источника дохода. Forbes Ukraine протестовал помощника. Что он умеет?