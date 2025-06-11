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ИИ-ассистент вместо десятков программ. Forbes протестировал бета-версию чата Eney, который создала MacPaw Александра Косована. Как работает новый продукт

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

4 хв читання

ші асистенти на Mac, ші агенти /Скриншот с официального сайта

Украинская IT-компания MacPaw запустила бета-тестирование ИИ-ассистента Eney, который должен стать альтернативой десяткам отдельных приложений на ноутбуках Apple Фото Скриншот с официального сайта

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Украинская IT-компания MacPaw запустила бета-тестирование ИИ-ассистента Eney, который должен стать альтернативой десяткам отдельных приложений на ноутбуках Apple. Основатель компании Александр Косован прогнозирует, что в течение трех лет новый продукт заменит флагманское приложение CleanMyMac как основного источника дохода. Forbes Ukraine протестовал помощника. Что он умеет?

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