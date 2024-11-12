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«До этого дня никто об экономии вообще не слышал». MacPaw увольняет пятую часть сотрудников из-за «финансовых вызовов». Что происходит в компании Александра Косована

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

СЕО MacPaw Олександр Косован /Александр Чекменев

СЕО MacPaw Александр Косован называет увольнение 120 сотрудников «одним из самых трудных лидерских решений» Фото Александр Чекменев

Одна из крупнейших украинских продуктовых IТ-компаний MacPaw сокращает 20% сотрудников, чтобы справиться с финансовыми вызовами. Почему компания, которая никогда не экономила на сотрудниках, затягивает пояса?

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Украинский IT-предприниматель Александр Косован, 37, чье состояние Forbes в 2021-м оценивал в $235 млн, 16 лет строил в своей компании MacPaw семейную атмосферу. Увольнение 120 специалистов предприниматель назвал «одним из самых трудных лидерских решений».

О сокращении 20% команды Косован сообщил 11 ноября в Facebook. «Буквально за час до этого была встреча, где нам об этом сообщили», – говорит один из сотрудников, общавшийся на условиях анонимности из-за чувствительности темы.

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