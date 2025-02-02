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вартість DeepSeek, китайський чат-бот, штучний інтелект /Getty Images
Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Иногда называет себя ChatGPT». Китайский чат-бот DeepSeek стремительно ворвался на рынок. Сможет ли стартап с якобы $6 млн инвестиций на разработку модели сдвинуть гигантов из США

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

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За последнее десятилетие правительственные венчурные фонды Китая инвестировали $912 млрд в ИИ Фото Getty Images

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В конце января 2025-го китайский чат-бот DeepSeek перевернул ИИ-рынок вверх дном, выпустив новую языковую модель. Что нужно китайской компании, чтобы закрепиться на рынке, где царят Claude и ChatGPT

Компания DeepSeek, основанная в 2016-м китайским миллиардером Лян Вэньфэном, разрабатывает ИИ-модели с 2023 года. Но впервые заявила о себе в конце января 2025-го, когда ее бесплатный чат-бот возглавил маркетплейсы приложений.

Для достижения оценки в $1 млрд китайской DeepSeek нужно около 3 млн платных пользователей, подсчитали аналитики Forbes. За первые две недели чат-бот скачали 3,6 млн раз.

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