Пик еще не достигнут. Forbes USA подсчитал, сколько может стоить ИИ-стартап DeepSeek

Стоимость китайского AI-стартапа DeepSeek достигает не менее $1 млрд, а потенциально – гораздо больше, по оценкам Forbes USA. Это стало возможным благодаря уникальной модели бизнеса компании, которая не привлекает внешних инвесторов и финансируется ее основателем Лян Вэньфэном через хедж-фонд High-Flyer Capital.
Подробности
- Аналитики Forbes рассчитали стоимость DeepSeek, применяя мультипликатор доходов, который варьируется от 50 до 80 в сфере ИИ. Используя данные о приблизительной выручке DeepSeek, эксперты определили, что для достижения стоимости в $1 млрд компании требуется около 3 млн платных пользователей.
- DeepSeek зарабатывает только на доступе разработчиков к своим ИИ-моделям, которые стоят $2,19 за миллион токенов (в 30 раз дешевле, чем в OpenAI). Аналитики оценивают ее годовой доход в $6 млн на каждый миллион платных пользователей.
- За первые две недели приложение DeepSeek скачали 3,6 млн раз. Если хотя бы 10% из них станут платными пользователями, компания достигнет минимальной отметки в $1 млрд.
- Стоимость DeepSeek может быть занижена из-за так называемого China discount – снижения оценки китайских компаний из-за политических рисков. В то же время без этого фактора DeepSeek мог бы стоить до $10 млрд.
- Относительно недавно китайские ИИ-компании Moonshot AI и MiniMax привлекли инвестиции при отметках в $3,3 млрд и $3,1 млрд соответственно. Несмотря на отсутствие внешнего финансирования, DeepSeek уже сейчас демонстрирует техническое преимущество конкурентам.
- DeepSeek еще не достиг своего пика стоимости, поскольку его модели открыты, а компания пока не фокусируется на коммерциализации, пишет Forbes USA. Это может сделать ее ключевой мишенью для крупных игроков рынка, которые будут искать пути либо для партнерства, либо для приобретения компании.
- 500 самых богатых людей мира во главе с соучредителем Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом потеряли в общей сложности $108 млрд из-за распродажи акций технологического сектора, связанной с успехом китайского разработчика искусственного интеллекта DeepSeek, пишет Bloomberg.
Контекст
Китайский стартап DeepSeek, основанный Ляном Вэньфэном, 20 января представил DeepSeek R1 – модель искусственного интеллекта с открытым кодом. Ее эффективность и низкая стоимость поставили под вопрос доминирование американских компаний в сфере ИИ, пишет WIRED. Успех DeepSeek стал результатом геополитического давления: из-за экспортных ограничений США китайские компании были вынуждены находить новые, более эффективные подходы к созданию ИИ.
DeepSeek не получает финансирования от крупных китайских корпораций, в частности от Baidu, Alibaba или ByteDance, и развивается благодаря инвестициям из хедж-фонда High-Flyer Capital, которым руководит сам Вэньфэн. Главное отличие DeepSeek от конкурентов – ставка на программную оптимизацию, а не увеличение вычислительных мощностей. Используя Mix-of-Experts и Multi-head Latent Attention (MLA), DeepSeek смогла создать модель, потребляющую в 10 раз меньше ресурсов, чем аналоги от Meta или OpenAI.
Президент США Дональд Трамп назвал выход DeepSeek R1 «звоночком для наших отраслей, которым нужно максимально сфокусироваться на борьбе за победу».
В свою очередь, CEO OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить выпуск новых продуктов и создать «гораздо лучшие модели» искусственного интеллекта, после того как китайский стартап DeepSeek поставил под сомнение лидерство Кремниевой долины в глобальной гонке ИИ.
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