Пик еще не достигнут. Forbes USA подсчитал, сколько может стоить ИИ-стартап DeepSeek

Стоимость китайского AI-стартапа DeepSeek достигает не менее $1 млрд, а потенциально – гораздо больше, по оценкам Forbes USA . Это стало возможным благодаря уникальной модели бизнеса компании, которая не привлекает внешних инвесторов и финансируется ее основателем Лян Вэньфэном через хедж-фонд High-Flyer Capital.

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Аналитики Forbes рассчитали стоимость DeepSeek, применяя мультипликатор доходов, который варьируется от 50 до 80 в сфере ИИ. Используя данные о приблизительной выручке DeepSeek, эксперты определили, что для достижения стоимости в $1 млрд компании требуется около 3 млн платных пользователей.

DeepSeek зарабатывает только на доступе разработчиков к своим ИИ-моделям, которые стоят $2,19 за миллион токенов (в 30 раз дешевле, чем в OpenAI). Аналитики оценивают ее годовой доход в $6 млн на каждый миллион платных пользователей.

За первые две недели приложение DeepSeek скачали 3,6 млн раз. Если хотя бы 10% из них станут платными пользователями, компания достигнет минимальной отметки в $1 млрд.

Стоимость DeepSeek может быть занижена из-за так называемого China discount – снижения оценки китайских компаний из-за политических рисков. В то же время без этого фактора DeepSeek мог бы стоить до $10 млрд.

Относительно недавно китайские ИИ-компании Moonshot AI и MiniMax привлекли инвестиции при отметках в $3,3 млрд и $3,1 млрд соответственно. Несмотря на отсутствие внешнего финансирования, DeepSeek уже сейчас демонстрирует техническое преимущество конкурентам.

DeepSeek еще не достиг своего пика стоимости, поскольку его модели открыты, а компания пока не фокусируется на коммерциализации, пишет Forbes USA. Это может сделать ее ключевой мишенью для крупных игроков рынка, которые будут искать пути либо для партнерства, либо для приобретения компании.

500 самых богатых людей мира во главе с соучредителем Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом потеряли в общей сложности $108 млрд из-за распродажи акций технологического сектора, связанной с успехом китайского разработчика искусственного интеллекта DeepSeek, пишет Bloomberg.

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Контекст

Китайский стартап DeepSeek, основанный Ляном Вэньфэном, 20 января представил DeepSeek R1 – модель искусственного интеллекта с открытым кодом. Ее эффективность и низкая стоимость поставили под вопрос доминирование американских компаний в сфере ИИ, пишет WIRED. Успех DeepSeek стал результатом геополитического давления: из-за экспортных ограничений США китайские компании были вынуждены находить новые, более эффективные подходы к созданию ИИ.

DeepSeek не получает финансирования от крупных китайских корпораций, в частности от Baidu, Alibaba или ByteDance, и развивается благодаря инвестициям из хедж-фонда High-Flyer Capital, которым руководит сам Вэньфэн. Главное отличие DeepSeek от конкурентов – ставка на программную оптимизацию, а не увеличение вычислительных мощностей. Используя Mix-of-Experts и Multi-head Latent Attention (MLA), DeepSeek смогла создать модель, потребляющую в 10 раз меньше ресурсов, чем аналоги от Meta или OpenAI.

Президент США Дональд Трамп назвал выход DeepSeek R1 «звоночком для наших отраслей, которым нужно максимально сфокусироваться на борьбе за победу».

В свою очередь, CEO OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить выпуск новых продуктов и создать «гораздо лучшие модели» искусственного интеллекта, после того как китайский стартап DeepSeek поставил под сомнение лидерство Кремниевой долины в глобальной гонке ИИ.