«Іноді називає себе ChatGPT». Китайський чат-бот DeepSeek стрімко увірвався на ринок. Чи зможе стартап із нібито $6 млн інвестицій на розробку моделі посунути гігантів із США

Наприкінці січня 2025-го китайський чат-бот DeepSeek перевернув ШІ-ринок догори дриґом, випустивши нову мовну модель. Що потрібно китайській компанії, щоб закріпитися на ринку, де панують Claude і ChatGPT

Компанія DeepSeek, заснована у 2016-му китайським мільярдером Лян Веньфеном, розробляє ШІ-моделі з 2023 року. Але вперше заявила про себе наприкінці січня 2025-го, коли її безкоштовний чат-бот очолив маркетплейси додатків.

Для досягнення оцінки в $1 млрд китайській DeepSeek потрібно близько 3 млн платних користувачів, підрахували аналітики Forbes. За перші два тижні чат-бот завантажили 3,6 млн разів.