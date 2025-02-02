Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

вартість DeepSeek, китайський чат-бот, штучний інтелект /Getty Images
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Іноді називає себе ChatGPT». Китайський чат-бот DeepSeek стрімко увірвався на ринок. Чи зможе стартап із нібито $6 млн інвестицій на розробку моделі посунути гігантів із США

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

2 хв читання

За останнє десятиліття урядові венчурні фонди Китаю інвестували $912 млрд у ШІ Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:13 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:13

Наприкінці січня 2025-го китайський чат-бот DeepSeek перевернув ШІ-ринок догори дриґом, випустивши нову мовну модель. Що потрібно китайській компанії, щоб закріпитися на ринку, де панують Claude і ChatGPT

Компанія DeepSeek, заснована у 2016-му китайським мільярдером Лян Веньфеном, розробляє ШІ-моделі з 2023 року. Але вперше заявила про себе наприкінці січня 2025-го, коли її безкоштовний чат-бот очолив маркетплейси додатків.

Для досягнення оцінки в $1 млрд китайській DeepSeek потрібно близько 3 млн платних користувачів, підрахували аналітики Forbes. За перші два тижні чат-бот завантажили 3,6 млн разів. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні