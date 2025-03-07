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«Сбивание «Шахедов» – приоритет». Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко о наземных роботах, роях дронов и украинской баллистике. Интервью

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Лебеденко, ЗСУ /предоставлено пресс-службой Минобороны Украины

Андрей Лебеденко, заместитель главнокомандующего ВСУ. Фото предоставлено пресс-службой Минобороны Украины

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В середине лета рои беспилотников, когда ИИ объединяет несколько дронов в единую сеть, будут использовать в боевых подразделениях, прогнозирует заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко. Это одна из перспективных технологий на фронте, позволяющая оператору управлять сразу несколькими БПЛА. Какие технологии изменят расстановку сил на фронте? Первое интервью Лебеденко за год в должности.

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В Украине несколько проектов собственной баллистики, говорит заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко, который на этой должности с 10 февраля 2024-го. Он занимается инновациями в армии.

В фокусе Лебеденко в 2025-м – наземные роботизированные комплексы (НРК), рои дронов и искусственный интеллект. «Как определяет главнокомандующий, искусственный интеллект – это будущее», – говорит Лебеденко.

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