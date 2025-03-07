«Збиття «Шахедів» – пріоритет». Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко про наземних роботів, рої дронів та українську балістику. Інтервʼю

У середині літа рої безпілотників, коли ШІ обʼєднує кілька дронів у єдину мережу, використовуватимуться у бойових підрозділах, прогнозує заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко. Це одна з перспективних технологій на фронті, що дозволяє оператору керувати відразу кількома БПЛА. Які технології змінять розстановку сил на фронті? Перше інтерв'ю Лебеденка за рік на посаді.

В Україні кілька проєктів власної балістики, каже заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, який на цій посаді з 10 лютого 2024-го. Він займається інноваціями в армії.

У фокусі Лебеденка у 2025-му – наземні роботизовані комплекси (НРК), рої дронів і штучний інтелект. «Як визначає головнокомандувач, штучний інтелект – це майбутнє», – каже Лебеденко.