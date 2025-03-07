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«Збиття «Шахедів» – пріоритет». Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко про наземних роботів, рої дронів та українську балістику. Інтервʼю

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Лебеденко, ЗСУ /надано пресслужбою Міноборони України

Андрій Лебеденко, заступник головнокомандувача ЗСУ. Фото надано пресслужбою Міноборони України

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У середині літа рої безпілотників, коли ШІ обʼєднує кілька дронів у єдину мережу, використовуватимуться у бойових підрозділах, прогнозує заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко. Це одна з перспективних технологій на фронті, що дозволяє оператору керувати відразу кількома БПЛА. Які технології змінять розстановку сил на фронті? Перше інтерв'ю Лебеденка за рік на посаді.

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В Україні кілька проєктів власної балістики, каже заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, який на цій посаді з 10 лютого 2024-го. Він займається інноваціями в армії. 

У фокусі Лебеденка у 2025-му – наземні роботизовані комплекси (НРК), рої дронів і штучний інтелект. «Як визначає головнокомандувач, штучний інтелект – це майбутнє», – каже Лебеденко.   

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