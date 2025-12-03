Прослухати матеріал
Технологическая компания Microsoft с капитализацией $3,65 трлн назначила временного руководителя для украинского региона после того, как Леонид Полупан уволился 1 декабря. Он занимал должность почти три года и смог усилить роль Киева для техгиганта в регионе Центральной и Восточной Европы. Forbes Ukraine узнал имя преемника
После восьми лет работы в Microsoft Леонид Полупан уволился 1 декабря. Последние почти три года он возглавлял Microsoft в Украине и странах Балтии. Кто его заменит?
