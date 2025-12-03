Forbes Digital підписка
«Мастер компромиссов». Microsoft назначил и.о. руководителя компании в Украине и странах Балтии. Forbes узнал, кто им стал и каковы у него вызовы

Люба Балашова
Люба Балашова
Forbes
Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

3 хв читання

новий керівник Microsoft в Україні після Полупана /Getty Images

Microsoft назначил и.о. руководителя компании в Украине и странах Балтии Фото Getty Images

Технологическая компания Microsoft с капитализацией $3,65 трлн назначила временного руководителя для украинского региона после того, как Леонид Полупан уволился 1 декабря. Он занимал должность почти три года и смог усилить роль Киева для техгиганта в регионе Центральной и Восточной Европы. Forbes Ukraine узнал имя преемника

После восьми лет работы в Microsoft Леонид Полупан уволился 1 декабря. Последние почти три года он возглавлял Microsoft в Украине и странах Балтии. Кто его заменит?

