Технологическая компания Microsoft с капитализацией $3,65 трлн назначила временного руководителя для украинского региона после того, как Леонид Полупан уволился 1 декабря. Он занимал должность почти три года и смог усилить роль Киева для техгиганта в регионе Центральной и Восточной Европы. Forbes Ukraine узнал имя преемника