Технологічна компанія Microsoft із капіталізацією $3,65 трлн призначила тимчасового керівника для українського регіону після того, як Леонід Полупан звільнився 1 грудня. Він обіймав посаду майже три роки й зміг посилити роль Києва для техгіганта у регіоні Центральної та Східної Європи. Forbes Ukraine дізнався ім'я наступника