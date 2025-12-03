Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Майстер компромісів». Microsoft призначив в.о. керівника компанії в Україні та країнах Балтії. Forbes дізнався, хто ним став і які в нього виклики

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes
Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

3 хв читання

новий керівник Microsoft в Україні після Полупана /Getty Images

Microsoft призначив в.о. керівника компанії в Україні та країнах Балтії Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:59 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:59

Технологічна компанія Microsoft із капіталізацією $3,65 трлн призначила тимчасового керівника для українського регіону після того, як Леонід Полупан звільнився 1 грудня. Він обіймав посаду майже три роки й зміг посилити роль Києва для техгіганта у регіоні Центральної та Східної Європи. Forbes Ukraine дізнався ім'я наступника

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Після восьми років роботи в Microsoft Леонід Полупан звільнився 1 грудня. Останні майже три роки він очолював Microsoft в Україні та країнах Балтії. Хто його замінить?

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні