Последствия потери шахты в Покровске. У IT-дочки «Метинвеста» новый гендиректор. Почему компания меняет менеджмент и приоритеты?

Анастасия Печенюк
Forbes

2 хв читання

менеджмент Metinvest Digital /колаж Анастасия Савеленко

Metinvest Digital производит кадровые перестановки на фоне изменений производственной структуры группы «Метинвест». Фото колаж Анастасия Савеленко

Прослухати матеріал

В IT-компании металлургического холдинга «Метинвест» произошли кадровые изменения. В пресс-службе это объясняют трансформацией бизнес-модели. Кто ее возглавил и какие задачи нового менеджмента?

Сергей Детюк, 47, стал генеральным директором Metinvest Digital, IT-компании холдинга «Метинвест» Рината Ахметова. Об этом свидетельствуют изменения в YouControl от 1 августа. Пресс-служба компании подтвердила эту информацию.

Созданная в 2018 году Metinvest Digital – четвертая по выручке IT-дочка компаний из традиционного сектора. В 2024 году показатель вырос на 8%, до 801 млн грн. Компания отвечает за диджитализацию материнской структуры и имеет внешних клиентов. Среди них – провайдер фиксированной связи «Укртелеком», банк ПУМБ и госпредприятие «Медицинские закупки Украины».

