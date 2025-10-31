Група «Метінвест» планує отримати повний контроль над підприємством ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A. (AMTP Iasi) у Румунії. Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії від 29 жовтня. Компанія підтвердила зацікавленість і у Liberty Galați – єдиному в країні виробнику плаского прокату з потужністю 2 млн тонн сталі на рік, пише NV Бізнес .

Деталі

Metinvest B.V. (Нідерланди), яку контролюють Рінат Ахметов та Smart Steel Limited (Кіпр), планує повний контроль (100% акцій) над виробником зварних труб малого діаметру ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A. (AMTP Iasi). Потужність – 240 000 тонн на рік. Угода подана до Європейської Комісії 21 жовтня 2025 року і може бути схвалена найближчим часом.

Це дозволить «Метінвесту» продовжити виробничий ланцюг до готової продукції, оскільки компанія вже є ключовим постачальником гарячекатаного прокату в регіоні. Румунія імпортує понад 400 000 тонн зварних труб щорічно.

Придбання AMTP Iasi може стати першим кроком більш масштабної експансії Метінвесту в Румунії. На початку жовтня компанія підтвердила зацікавленість у Liberty Galați – єдиному в країні виробнику плаского прокату з потужністю 2 млн тонн сталі на рік. Завод також володіє 99,99% трубного підприємства Liberty Tubular Products Galați SA та портовим комплексом Romportmet на Дунаї. Проте тут, на відміну від AMTP Iasi, на українців чекає більш серйозна конкуренція. На завож такж претендують – UMB Steel, Steel Mont (Німеччина), Kayseri Metal Center (Туреччина).

За даними «Метінвесту», заводи у Галаці потенційно дозволять інтегрувати українську сировину у виробництво сталі та збільшити продажі залізорудної продукції з Кривого Рогу.

Остаточне рішення щодо покупки Liberty Galați ще не прийнято, оскільки підприємство перебуває у стані санації перед банкрутством.

У 2024 році споживання сталі в Румунії становило близько 4,2 млн тонн.

Контекст

У ЄС «Метінвест» вже володіє прокатними заводами Promet Steel (Болгарія), Trametal та Ferriera Valsider (Італія), а також підприємством Spartan UK. На початку року компанія анонсувала будівництво нового металургійного заводу в Італії спільно з Danieli.

Група «Метінвест» скоротила виторг на 13% за результатами першого півріччя, прибуток змінився на збиток. Серед причин – зупинка вугільних підприємств у Покровську та зростання операційних витрат.