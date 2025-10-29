Forbes Digital підписка
Инновации
Forbes Digital

«Провели несколько раундов переговоров». СКМ Ахметова отказался от идеи объединить свои IT-компании Metinvest Digital и Modus X. Что помешало?

Анастасия Печенюк
3 хв читання

IT-компанії групи СКМ /Коллаж Анна Наконечная

Дочерние IT-компании «Метинвеста» и ДТЭК из группы СКМ год разрабатывали план слияния, но от реализации отказались Фото Коллаж Анна Наконечная

IT-компании Metinvest Digital и Modus X, входящие в System Capital Management (СКМ) Рината Ахметова, в 2025-м провели несколько раундов переговоров об объединении. На этом фоне в Metinvest Digital был приостановлен наем топ-менеджеров, но в конце концов от идеи объединения отказались, узнал Forbes Ukraine. Почему?

Холдинг СКМ Рината Ахметова отказался от плана объединить свои IT-компании Modus X и Metinvest Digital. Первая занимается цифровизацией энергокомпании ДТЭК, вторая – металлургической Metinvest. Об этом Forbes сказал CEO Metinvest Digital Сергей Детюк.

Впервые о вероятном слиянии Metinvest Digital и Modus X сообщило издание dev.ua со ссылкой на три источника в феврале 2025-го. Обе компании пока публично не комментировали процесс, однако о реорганизации IT-активов задумывались давно, говорит Детюк.

«Когда работал в ДТЭК, мечтал, что было бы круто объединить IT-подразделения всей группы СКМ, – говорит он. – Пытался также выстраивать коммуникации, но тогда это было не ко времени и не было желания менеджмента».

В команде Metinvest Digital – около 800 работников по состоянию на июль 2025 года, согласно рейтингу DOU. Выручка в 2024-м – 801 млн грн. В Modus X работает 700 профессионалов. Выручка в 2024-м – 1,8 млрд грн.

Если бы слияние произошло, то объединенная компания вошла бы в топ-15 самых крупных в Украине IT-бизнесов по количеству работников. Почему от идеи отказались?

