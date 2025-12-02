Metinvest Digital, дочірня IT-компанія найбільшого приватного бізнесу України, націлилася на пошук клієнтів за межами гірничо-металургійної групи «Метінвест». Компанія посилила напрям дослідження та розробок. Для активізації продажу софту створили кілька нових підрозділів. Що стало поштовхом і яка стратегія масштабування
Metinvest Digital формує команду для залучення нових зовнішніх клієнтів, каже гендиректор компанії Сергій Детюк, який у серпні 2025-го повернувся на посаду після дворічної паузи. «Нам потрібно перезавантажити Metinvest Digital та диджитал-функції в групі «Метінвест» загалом», – додає він.
Наразі близько 90% виторгу IT-компанії забезпечує група «Метінвест». У січні 2025-го вона зупинила один зі своїх найприбутковіших активів – Покровську вугільну групу. «Втрата Покровська дала ефект з мультиплікатором», – каже Детюк. Компанія також планувала об’єднатися з Modus X, ІТ-компанією, що входить в групу ДТЕК, але проєкт не відбувся. Обидві є частиною інвестгрупи SCM.
