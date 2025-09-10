Forbes Digital підписка
«Вдохновлялись Duolingo». Как EdTech-компании работают с государством, помогают студентам и тестируют ИИ-преподавателей. Опыт GoIT и Buki на Forbes University

Альона Сидельникова
Forbes

4 хв читання

ШІ в EdTech, ШІ в освіті, безкоштовні курси для студентів, субсидії

Директор по инновациям УКУ Алексей Молчановский, CEO GoIT Антон Черный, CEO Buki Вадим Синжерецкий (слева направо)

Украинские EdTech-компании пытаются объединить технологии и классическое образование, тестируют преподавателей на базе искусственного интеллекта и ищут новые механизмы поддержки отстающих от программы студентов. О своем опыте на Forbes University рассказали CEO образовательной платформы GoIT Антон Черный и CEO маркетплейса для репетиторов Buki Вадим Синжерецкий. Главное из беседы.

«Минус EdTech в том, что его часто путают с инфобизнесовыми вебинарами или онлайн-курсами», – говорит CEO GoIT Антон Черный на конференции Forbes University. По его словам, нерегулируемый рынок ежедневно порождает компании, не соответствующие статусу EdTech.

EdTech – это сфера, которая предлагает технологические решения и инструменты обучения. Минцифры в январе 2025-го представило «Глобальное инновационное видение Украины до 2030-го», среди целей которого – упростить систему лицензирования EdTech-компаний и создать равные условия для развития рынка.

