Українські EdTech-компанії намагаються поєднати технології та класичну освіту, тестують викладачів на базі штучного інтелекту та шукають нові механізми підтримки студентів, які відстають від програми. Про свій досвід на Forbes University розповіли CEO освітньої платформи GoIT Антон Чорний та CEO маркетплейсу для репетиторів Buki Вадим Синжерецький. Головне з бесіди

«Мінус EdTech у тому, що його часто плутають з інфобізнесовими вебінарами або онлайн-курсами», – говорить CEO GoIT Антон Чорний на конференції Forbes University. За його словами, нерегульований ринок щодня породжує компанії, які не відповідають статусу EdTech.

EdTech – це сфера, що пропонує технологічні рішення та інструменти для навчання. Мінцифри у січні 2025-го презентувало «Глобальну інноваційну візію України до 2030-го», серед цілей якої – спростити систему ліцензування EdTech-компаній та створити рівні умови для розвитку ринку.