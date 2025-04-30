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Украинская Headway Inc заняла четвертое место в рейтинге топ-350 EdTech-компаний по версии Time и Statista

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

1 хв читання

Украинская EdTech-компания Headway Inc, создающая приложения в нише микрообучения, вошла в рейтинг топ-350 образовательных компаний по версии журнала Time и платформы данных и бизнес-аналитики Statista. Об этом говорится в пресс-релизе компании со ссылкой на рейтинг.

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Ключевые факты

  • В списке из 350 компаний Headway Inc заняла четвертое место. Впереди нее китайские Codemao, Youdao и TAL Education
  • В рейтинге Headway Inc на 90 позиций выше Coursera, на 94 позиции выше Duolingo, и на 170 – BetterUp.
  • Рейтинг основан на двух основных критериях: финансовой устойчивости и влиянии на отрасль. Компании-участники оценивали по каждому отдельному критерию, которые затем объединяли в итоговый балл. Для рейтинга рассматривали 7000 компаний, отмечено в методологии на сайте Time.
  • «Мы учитываем сокращение продолжительности концентрации внимания и рост спроса на непрерывное обучение, – цитируется в пресс-релизе основателя и CEO Headway Inc Антона Павловского. – Наши продукты переосмысливают концепцию обучения на протяжении жизни (lifelong learning), создавая альтернативу традиционным подходам».
  • Следующий этап развития компании – обучение на протяжении жизни, усиленное искусственным интеллектом и аналитикой обширных данных, отмечается в пресс-релизе. Используя собственную базу данных, которую Headway Inc накапливает через взаимодействие с пользователями своих продуктов, компания понимает их обучающие потребности. Это позволяет эффективно развивать существующие продукты и быстро запускать новые.
Украинская Headway Inc заняла четвертое место в рейтинге топ-350 EdTech-компаний по версии Time и Statista /Фото 1

Контекст

Headway Inc позиционируется как мультипродуктовая компания, которая развивает не только флагманское приложение с переводами книг Headway, а еще четыре других приложения по микрообучению.

Совокупно все приложения Headway Inc имеют около 150 млн загрузок по состоянию на апрель 2025-го. Это вдвое больше, чем в ноябре 2023-го. Ожидаемая выручка по результатам 2023-го Headway была более $100 млн, говорил Forbes Ukraine топ-менеджер, приближенный к компании. Компания не подтвердила эту цифру. Актуальные финпоказатели Павловский не разглашает.

Приложение для перевода книг Headway имеет 50 млн загрузок и более 350 корпоративных клиентов, среди которых Amazon, Disney, Walmart, Vodafone. Приложение для развития памяти Impulse – 85 млн загрузок. Приложение с краткими интерактивными уроками Nibble – 4 млн загрузок. Сервис по персональному и профессиональному развитию AddMile и приложение для развития социальных навыков Skillsta находятся в R&D-фаге. Они имеют по менее 1 млн загрузок.

24 апреля компания обновила логотип, позиционирование и изменила название на Headway Inc, что на логотипе будет представлено в сокращенном варианте HI. Как это может помочь при подготовке к IPO, Forbes писал здесь.

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