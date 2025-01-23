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«Самая масштабная атака за историю компании». Какую цель преследовали хакеры, атаковавшие крупнейшего производителя курятины МХП? Главные версии

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

кібератака на МХП Косюка /пресс-служба

Хакеры атаковали крупнейшего производителя курятины – МХП Косюка. Какова была цель злоумышленников? Фото пресс-служба

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Хакеры атаковали украинский агрохолдинг МХП. В компании это называют самой масштабной атакой за всю ее историю. Каковы будут ее последствия?

Утром 22 января некоторые украинские магазины, в которые поставляет курятину украинский агрохолдинг МХП, не получили продукцию в запланированное время. Причина – кибератака на компанию.

«Часть IT-инфраструктуры МХП не работает, поэтому отгрузка происходит в ограниченном режиме», – говорилось в официальном сообщении холдинга в Facebook от 22 января. В течение 23 января не работал и главный сайт МХП. «Это самая масштабная подобная атака за всю историю компании», – отмечается в сообщении.

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