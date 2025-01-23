«Найбільша атака за історію компанії». Якою була ціль хакерів, що атакували найбільшого виробника курятини МХП? Головні версії

Хакери атакували український агрохолдинг МХП. У компанії це називають найбільшою атакою за всю історію. Які наслідки вона матиме для найбільшого виробника курятини в країні?

Вранці, 22 січня, деякі українські магазини, куди постачає курятину український агрохолдинг МХП, не отримали продукцію у запланований час. Причина – кібератака на компанію.

«Частина ІТ-інфраструктури МХП не працює, відтак відвантаження відбувається в обмеженому режимі», – йшлося в офіційному дописі холдингу у facebook від 22 січня. Впродовж 23 січня не працював і головний сайт МХП. «Це найбільша подібна атака за всю історію компанії», – зазначається в дописі.