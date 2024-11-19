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«Обговорення гри не вщухають». Один з найочікуваніших довгобудів S.T.A.L.K.E.R. 2 виходить в реліз. П’ять причин зіграти у гру

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

4 хв читання

S.T.A.L.K.E.R. 2 /store.epicgames.com

S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав статус найочікуванішої гри за версією PC Gaming Show серед понад 130 конкурентів у грудні 2024-го. Фото store.epicgames.com

Ігрова спільнота очікує на вихід другої частини S.T.A.L.K.E.R., реліз якої відкладали понад десятиріччя. Попри це, гра регулярно потрапляє до топів найпродаваніших і найочікуваніших новинок. Чому варто у неї зіграти?

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Довгоочікуваний український шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl зайняв перше місце серед найпопулярніших платних ігор у Steam, свідчить рейтинг маркетплейсу. Гра доступна у передпродажі. Реліз відбудеться 20 листопада. Ціна на Steam – від 1400 до 2550 грн, залежно від версії. 

Українська студія-розробник GSC Game World шість разів переносила вихід S.T.A.L.K.E.R. 2. «Ми стоїмо на спинах легенд, які створили перший S.T.A.L.K.E.R., – цитується у фільмі про створення нової частини гри проєктний менеджер GSC Game World Максим Ткаченко. – Нам не вибачать, якщо ми зробимо його менш ніж великим». 

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