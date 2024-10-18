Очистка рынка или убийство малых игроков. Из-за налоговых изменений почти 500 провайдеров домашнего интернета вышли из реестра регулятора рынка. Все ли они прекратят работу?

Из-за отмены упрощенной системы налогообложения для провайдеров домашнего интернета заявки на выход из реестра регулятора этого рынка подали 487 компаний. Значит ли это, что все эти игроки ушли из бизнеса, и почему пока рано говорить об успехе налоговой в борьбе с провайдерами-оптимизаторами налогов?

В течение сентября и октября 487 провайдеров домашнего интернета подали заявления профильному регулятору НКЭК об исключении их из реестра поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг. Об этом говорится в ответе НКЭК на запрос депутата Александра Федиенко, опубликованном в Facebook 15 октября. Это 12,5% всех провайдеров на украинском рынке. По состоянию на июнь насчитывалось 3883 игрока.

Это произошло на фоне упразднения упрощенной системы налогообложения для провайдеров фиксированного интернета. С 30 сентября большинство провайдеров получили уведомления от налоговой об аннулировании свидетельства плательщика единого налога, говорил в начале октября глава Интернет ассоциации Украины (ИнАУ, членами являются более 220 мелких и средних провайдеров) Александр Савчук.