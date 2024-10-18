Очищення ринку чи вбивство малих гравців. Через податкові зміни майже 500 провайдерів домашнього інтернету вийшли з реєстру регулятора ринку. Чи усі вони припинять роботу?

Через скасування спрощеної системи оподаткування для провайдерів домашнього інтернету заявки на вихід із реєстру регулятора цього ринку подали 487 компаній. Чи означає це, що всі ці гравці пішли з бізнесу, та чому поки що рано говорити про успіх податкової в боротьбі з провайдерами-оптимізаторами податків?
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Протягом вересня та жовтня 487 провайдерів домашнього інтернету подали заяви до профільного регулятора НКЕК про виключення їх із реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Про це йдеться у відповіді НКЕК на запит депутата Олександра Федієнка, який він опублікував у Facebook 15 жовтня. Це 12,5% від всіх провайдерів на українському ринку. Станом на червень налічувалось 3883 гравці.
Це відбулося на фоні скасування спрощеної системи оподаткування для провайдерів фіксованого інтернету. З 30 вересня більшість провайдерів отримали повідомлення від податкової про анулювання свідоцтва платника єдиного податку, казав на початку жовтня голова Інтернет асоціації України (ІнАУ, членами є понад 220 дрібних і середніх провайдерів) Олександр Савчук.
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