Генеративные модели оказывают влияние на поведение интернет-пользователей. ChatGPT и другие услуги искусственного интеллекта уже генерируют интернет-магазинам до 1,5% органического трафика. Что нужно знать и как подготовить свои сайты к росту влияния ИИ-платформ? Спойлер: бизнесу SEO-агентств пока ничего не угрожает

«Мы находимся на пороге фундаментальных технологических изменений», – убежден исполнительный директор маркетингового агентства Promodo Антон Полищук.

ChatGPT получает 2,5 млрд запросов в день, еще пару месяцев назад этот показатель составлял 1,5 млрд, при этом Google вышел на плато 14–15 млрд запросов в день, добавляет он.

Значит ли это, что многолетней гегемонии Google в поиске пришел конец, и как бизнесу подготовиться к этим изменениям?

ИИ вместо консультантов и Google

Искусственный интеллект меняет поведение потребителей. Вместо традиционного поиска в Google пользователи все чаще спрашивают ChatGPT, Gemini, AI Overview. Получая информацию в одном окне, они меньше кликают на другие сайты.

Наибольшее влияние AI-платформ испытывают информационные сайты. «Из-за AI Overview они уже потеряли от 30% до 60% трафика, и этот тренд будет усиливаться», – уверен Полищук. По его словам, все меньше пользователей переходят в блоги онлайн-магазинов, финансовых, медицинских, туристических услуг, которые в своих материалах дают ответы на часто задаваемые вопросы.

Коммерческие запросы пока наименьше подвержены влиянию сервисов ИИ. По данным исследования Promodo, в июле доля трафика с ChatGPT составляет примерно 0,11% в категориях электроники, зоотоваров и автотоваров и еще меньше для других товарных категорий.

«Трафика немного, но посетители целевые, они делают покупки», – говорит основатель Uamaster digital agency Евгений Шевченко.

У Comfy доля ChatGPT в органическом трафике составляет 1–1,5%, по оценке маркетинг-директора Comfy Татьяны Василенко. В «Будинку іграшок» ИИ-платформы генерируют менее 1% трафика, говорит СЕО компании Мария Назаренко. Однако уже через год-два этот канал станет ощутимо больше, убеждена она.

«Процент трафика, который дают LLM (Large Language Model), – это единственный канал, показывающий рост», – отмечает CЕО диджитал-агентства Webpromo Юрий Копышинский.

Несмотря на малые проценты покупательского трафика, ИИ-платформы оказывают влияние на пользователей на этапе интереса, когда потребитель еще точно не определился с покупкой. «На этапе сравнения и оценки технических характеристик эти сервисы существенно выигрывают в поиске Google, а иногда и у специализированных агрегаторов, таких как Hotline», – рассказывает Шевченко.

AI-агенты лучше чем Google закрывают запрос пользователей на гиперперсонализацию, подбирая нужные предложения и товары в одном окне – без необходимости открывать несколько сайтов, говорит Полищук.

Если раньше клиенты обращались за советом к консультантам в магазинах, в колл-центры и искали ответы на сайте, сегодня часть таких вопросов они задают напрямую ChatGPT или другим ИИ-инструментам, отмечает Назаренко.

Что такое GEO

Значительное присутствие AI усилило и без того заметный тренд на сокращение места под органическую выдачу первой страницы Google. Он заменяет их своими AI-инструментами, рекламой и специализированными сервисами.

SEO все еще дешевле в 3–20 раз, по словам Полищука. Но интернет-магазины будут ощущать уменьшение разницы между эффективностью одного доллара, вложенного в SEO, и одного доллара, вложенного в платную рекламу, говорит он.

Как сделать свой сайт видимым для ИИ Советы от executive director маркетингового агентства Promodo 1 . Просмотрите SEO-стратегию с учетом AI. Пока поисковые системы остаются основным источником клиентов. Однако мы рекомендуем добавить в стратегический план пункт о Generative AI. Проанализируйте, какие запросы вашей аудитории могут обслуживаться AI-ассистентами. Попробуйте задать ChatGPT запросы по теме вашего бизнеса – посмотрите, какую информацию и чей бренд он выдает. Это даст понимание, над чем работать. 2. Развивайте экспертный, уникальный контент, который будет оценен не только AI, но и в первую очередь пользователями. Он мотивирует их возвращаться на сайт, а не получать быстрые ответы в LLM. 3. Тестируйте новые возможности AI. Используйте их для анализа массивов данных, отзывов, вопросов. У вас появится возможность быстрее принимать решения и улучшать опыт пользователей. Например, мы видим, что в мире набирает популярность разговорная коммерция (сonversational commerce, также prompt commerce) – AI-чаты, которые в режиме мессенджера смогут подбирать необходимые товары с вашего сайта на запросы клиентов. У нас уже есть кейсы, когда бизнес автоматизирует часть общения с клиентами через чатбот. Попробуйте и вы – это добавит вам опыт и конкурентное преимущество. 4. Мониторьте присутствие вашего бренда в AI-среде. Как раньше отслеживали позиции в Google, сейчас стоит начать отслеживать, где и как упоминается ваш бренд в ответах AI. Появляются инструменты, позволяющие это делать. Анализируйте, в каком контексте вы появляетесь. 5. Инвестируйте в обучение и кадры. Посещайте профильные мероприятия, читайте кейсы, обменивайтесь опытом с коллегами на рынке. Найдите в команду AI энтузиаста, который будет вести эти темы. Украинский рынок славится гибкостью и быстрым усвоением новых технологий – вспомните, как у нас быстро развился рынок SMM или контекстной рекламы. Так же и по AI: кто первым научится и предложит решение, тот получит больше клиентов. Уже заметно, что 65% компаний в мире регулярно используют ИИ в том или ином виде, и это почти вдвое больше, чем в начале 2023 года. Читать больше Свернуть

В профессиональных кругах уже появился новый термин GEO – Generative Engine Optimization – оптимизация под генеративные поисковики (SGE, AI Search).

Оценить продвижение в сервисах ИИ пока непросто, говорит Шевченко из Uamaster. Сервисы не дают для этого инструментария вроде Search Console, а текст «запроса» из ChatGPT в Google Analytics не передается, объясняет он.

«ИИ предоставляют пользователю прямую ссылку на сайт, и мы можем видеть ее как прямой (direct) трафик», – рассказал основатель MebelOK Святослав Амелин. Чтобы видеть аналитику, в Comfy открыли свой сайт для useragents ChatGPT. Но, по словам Амелина, агенты сервисов ИИ тормозят сайт, что может привести к уменьшению поискового трафика от Google.

Чтобы быть видимыми ИИ, нужно быть видимыми в обычном поиске, убеждены собеседники Forbes.

Базовые советы «как попасть в сервисы ИИ» на 90% совпадают с рекомендациями по поисковой оптимизации под Google. «LLM формируют ответ, консолидируя мнения 3–5 сайтов, поэтому контент очевидно влияет и важен, поэтому используется самими LLM», – говорит Копышинский.

Экспертные материалы, базы знаний, размещение данных о компании в открытых источниках будут положительно влиять на то, как часто AI-агенты будут замечать компании и рекомендовать их в своих ответах, считает Полищук из Promodo.

ChatGPT ссылается на публикации в блоге «Будинок іграшок» как на источник при запросах о трендовых игрушках, рассказала СЕО компании. В Comfy тоже заметили рост трафика с ChatGPT на блоге компании с последующей продажей товаров.

Бизнесу SEO-агентств пока ничего не угрожает. Все равно на последнем шаге перед покупкой люди идут в Google, говорит Шевченко. Поэтому в ближайшие годы поисковая оптимизация будет оставаться важнейшим инструментом привлечения клиентов. «Делайте сайт для людей, создавайте уникальный ценный контент, а затем отслеживайте, на какие именно страницы попадают люди из сервисов ИИ, накапливайте и масштабируйте свой опыт», – советует он.