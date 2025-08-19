Генеративні моделі впливають на поведінку інтернет-користувачів. ChatGPT та інші сервіси штучного інтелекту вже генерують інтернет-магазинам до 1,5% органічного трафіку. Що потрібно знати і як підготувати свої сайти до зростання впливу ШІ-платформ? Спойлер: бізнесу SEO-агенцій поки нічого не загрожує

«Ми знаходимось на порозі фундаментальних технологічних змін», — переконаний виконавчий директор маркетингової агенції Promodo Антон Поліщук.

ChatGPT отримує 2,5 млрд запитів на день, ще пару місяців тому цей показник становив 1,5 млрд, при цьому Google вийшов на плато 14-15 млрд запитів на день, додає він.

Чи це означає, що багаторічній гегемонії Google в пошуку прийшов кінець і як бізнесу підготуватися до цих змін?

ШІ замість консультантів і Google

Штучний інтелект змінює поведінку споживачів. Замість традиційного пошуку в Google користувачі все частіше питають ChatGPT, Gemini, AI Overview. Отримуючи інформацію в одному вікні, вони менше клікають на інші сайти.

Найбільше вплив AI-платформ відчувають інформаційні сайти. «Через AI Overview вони вже втратили від 30 до 60% трафіку, і цей тренд буде посилюватись», – впевнений Поліщук. За його словами все менше користувачів переходить в блоги онлайн-магазинів, фінансових, медичних, туристичних послуг, які у своїх матеріалах дають відповіді на поширені запитання.

Комерційні запити натомість поки що мають найменший вплив сервісів ШІ. За даними дослідження Promodo, у липні частка трафіку з ChatGPT становить приблизно 0,11% в категоріях електроніки, зоотоварів та автотоварів і ще менше – для інших товарних категорій.

«Трафіку небагато, але відвідувачі цільові, вони роблять покупки», – каже засновник Uamaster digital agency Євген Шевченко.

В Comfy частка ChatGPT в органічному трафіку становить 1-1,5% за оцінкою маркетинг-директорки Comfy Тетяни Василенко. В «Будинок іграшок» ШІ-платформи генерують менше ніж 1% трафіку, каже СЕО компанії Марія Назаренко. Проте вже за рік-два цей канал стане відчутно більшим, переконана вона.

«Відсоток трафіку котрий дають LLM (Large Language Model) – це єдиний канал, який показує зростання», – відмічає CЕО диджитал-агенції Webpromo Юрій Копишинський.

Попри малі відсотки купівельного трафіку, ШІ-платформи впливають на користувачів на етапі інтересу, коли споживач ще точно не визначився з покупкою. «На етапі порівняння та оцінки технічних характеристик, ці сервіси суттєво виграють у пошуку Google, а інколи й у спеціалізованих агрегаторів, як от Hotline», – розповідає Шевченко.

AI-агенти краще за Google закривають запит користувачів на гіперперсоналізацію, підбираючи потрібні пропозиції та товари в одному вікні – без необхідності відкривати декілька сайтів, каже Поліщук.

Якщо раніше клієнти зверталися за порадою до консультантів у магазинах, в кол-центрі та шукали відповіді на сайті, сьогодні частину таких питань вони ставлять напряму ChatGPT чи іншим ШІ-інструментам, відмічає Назаренко.

Що таке GEO

Значна присутність AI підсилила і без того помітний тренд на скорочення місця під органічну видачу першої сторінки Google. Він замінює їх своїми AI-інструментами, рекламою та спеціалізованими сервісами.

SEO все ще дешевше у 3-20 разів, за словами Поліщука. Але інтернет-магазини будуть відчувати зменшення різниці між ефективністю одного долара, вкладеного в SEO, та одного долара, вкладеного в платну рекламу, каже він.

Як зробити свій сайт видимим для ШІ Поради від executive director маркетингової агенції Promodo 1. Перегляньте SEO-стратегію з урахуванням AI. Поки пошукові системи лишаються основним джерелом клієнтів. Проте, ми радимо додати до стратегічного плану пункт про Generative AI. Проаналізуйте, які запити вашої аудиторії можуть обслуговуватися AI-асистентами. Спробуйте самі задати ChatGPT запити за темою вашого бізнесу – подивіться, яку інформацію і чий бренд він видає. Це дасть розуміння, над чим працювати. 2. Розвивайте експертний, унікальний контент: його цінує не тільки AI, але насамперед користувачі. Він мотивує їх вертатись саме на сайт, а не отримувати швидкі відповіді в LLM. 3. Тестуйте нові AI-можливості. Застосовуйте їх для аналізу масивів даних, відгуків, запитань. У вас зʼявиться можливість швидше приймати бізнес-рішення та покращувати досвід користувачів. Наприклад, ми бачимо, що у світі набирає популярність розмовна комерція (Conversational commerce, також prompt commerce) — AI-чат-боти, які в режимі месенджера зможуть підбирати необхідні товари з вашого сайту на запити клієнтів. В Україні вже є кейси, коли бізнес автоматизує частину спілкування з клієнтами через чат-бот. Спробуйте і ви – це додасть вам досвіду та конкурентної переваги. 4. Моніторте присутність вашого бренду в AI-середовищі. Як колись ми відстежували позиції в Google, зараз варто почати відстежувати де і як згадується мій бренд у відповідях AI. З’являються інструменти, що дозволяють це робити. Аналізуйте, в якому контексті ви вʼявляєтесь. 5. Інвестуйте в навчання і кадри. Відвідуйте профільні заходи, читайте кейси, обмінюйтесь досвідом з колегами на ринку. Знайдіть в команду ентузіаста AI, який буде вести ці теми. Український ринок славиться гнучкістю і швидким засвоєнням нових технологій – згадайте, як у нас стрімко розвинувся ринок SMM чи контекстної реклами. Так само і з AI: хто першим навчиться і запропонує рішення, той отримає більше клієнтів. Уже помітно, що 65% компаній у світі регулярно використовують ШІ у тому чи іншому вигляді, і це майже вдвічі більше, ніж було на початку 2023 року Читати більше Згорнути

В професійних колах вже зʼявився новий термін GEO – Generative Engine Optimization – оптимізація під генеративні пошукові системи (SGE, AI Search).

Оцінити просування в сервісах ШІ поки що непросто, каже Шевченко з Uamaster. Сервіси не дають для цього інструментарію, накшталт Search Console, а текст «запиту», з ChatGPT в Google Analytics не передається, пояснює він.

«ШІ надають користувачу прямий лінк на сайт, і ми можемо бачити його, як прямий (direct) трафік», – розповів засновник MebelOK Святослав Амелін. Щоб бачити аналітику в Comfy відкрили свій сайт для useragents ChatGPT. Але за словами Амеліна агенти сервісів ШІ гальмують сайт і це може призвести до зменшення пошукового трафіку від Google.

Як цього добитися? Щоб бути видимими в ШІ, треба бути видимими у звичайному пошуку, переконані співрозмовники Forbes.

Базові поради «як потрапити в сервіси ШІ» на 90% збігаються з рекомендаціями для пошукової оптимізації під Google. «LLM моделі беруть формують відповідь консолідуючи думки 3-5 сайтів, тому контент очевидно впливає і важливий та і використовується самими LLM моделями», – каже Копишинський.

Експертні матеріали, бази знань, розміщення даних про компанію у відкритих джерелах позитивно впливатимуть на те, як часто AI-агенти помічають компанії та рекомендуватимуть їх у своїх відповідях, вважає Поліщук з Promodo.

ChatGPT посилається на публікації в блозі «Будинок іграшок», як на джерело при запитах про трендові іграшки, розповіла СЕО компанії. В Comfy теж помітили зростання трафіку з чату GPT на блог компанії з подальшим продажем товарів.

Бізнесу SEO-агенцій поки нічого не загрожує. Все одно на останньому кроці перед покупкою люди йдуть в Google, каже Шевченко. Тому в найближчі роки пошукова оптимізація буде залишатися важливим інструментом залучення клієнтів. «Робіть сайт для людей, створюйте унікальний цінний контент, а потім відстежуйте на які саме сторінки потрапляють люди з сервісів ШІ, накопичуйте та масштабуйте свій досвід», – радить він.