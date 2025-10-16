Forbes Digital підписка
Окупаемость – около четырех лет. Vodafone инвестирует 30 млн грн в СЭС. Что оператору даст своя генерация на 1% сети?

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

СЕС для бізнесу, економія на електроенергії /Getty Images

Оператор Vodafone масштабирует пилотный проект по строительству собственных солнечных электростанций Фото Getty Images

Оператор Vodafone масштабирует пилотный проект по строительству собственных солнечных электростанций. В 2025–2026 годах он инвестирует в проект 30 млн грн. Основная мотивация – сэкономить затраты на электроэнергии, поскольку рост тарифов для бизнеса стал одной из причин падения маржинальности Vodafone в первом полугодии 2025 года. Сколько он сэкономит?

Второй по количеству абонентов мобильный оператор Vodafone Украина построит солнечные электростанции (СЭС) на своих 100 базовых станциях (БС), говорится в релизе оператора от 15 октября. Это около 1% всех его БС. Ожидаемые инвестиции в проект – около 30 млн грн, сообщила пресс-служба по запросу Forbes.

«Это шаг к более устойчивой телеком-инфраструктуре, которая будет работать в условиях ограничений, связанных с блэкаутами», – цитируется в релизе технический директор оператора Евгений Фрунза. Отключения света во всех регионах Украины начались с 10 октября, после того как Россия массово обстреляла энергоинфраструктуру.

