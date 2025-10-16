Forbes Digital підписка
«Укрэнерго» предупреждает о возможных ограничениях мощности для промышленности вечером

Forbes

1 хв читання

С 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины возможно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго» 16 октября.

  • Ограничения, при применении, могут действовать в двух очередях.
  • Такие меры необходимы для сбалансирования энергосистемы и обеспечения стабильного электроснабжения потребителей, в частности населения, в условиях повышенной нагрузки на сеть, отмечают в компании.
  • Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения населения. Причина введения ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.
  • В Черниговской области, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии в трех очередях.
  • Экстренные отключения действуют в Киеве и области, добавили в ДТЭК.

Контекст

После массированной дроново-ракетной атаки России в ночь на 10 октября в Украине снова начались отключения света.

В ночь на 16 октября Россия осуществила массированную атаку на украинскую энергетическую и гражданскую инфраструктуру, выпустив десятки ракет и сотни дронов, в том числе с кассетными боеприпасами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Российские войска применили более 300 дронов и 37 ракет, значительная часть из которых – баллистические. Под вражескими атаками оказалась инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей. В Нежине в Черниговской области повреждено здание почты, ранен один человек.

В Харьковской области россияне ударили по объектам критической инфраструктуры и подразделениям ГСЧС, есть пострадавшие.

Также ночью 16 октября российские войска нанесли ракетно-воздушный удар по газодобывающей инфраструктуре Полтавской области. Дроны и ракеты запустили в направлении Павлограда, Полтавы, Кременчуга, Днепра и других городов.

