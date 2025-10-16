Оператор Vodafone масштабує пілотний проєкт із будівництва власних сонячних електростанцій. У 2025–2026 роках він інвестує в проєкт 30 млн грн. Основна мотивація – заощадити витрати на електроенергії, оскільки зростання тарифів для бізнесу стало однією з причин падіння маржинальності Vodafone у першому півріччі 2025-го. Скільки він зекономить?

Другий за кількістю абонентів мобільний оператор «Vodafone Україна» збудує сонячні електростанції (СЕС) на своїх 100 базових станціях (БС), ідеться в релізі оператора від 15 жовтня. Це близько 1% від усіх його БС. Очікувані інвестиції в проєкт – близько 30 млн грн, повідомила пресслужба на запит Forbes.

«Це крок до більш стійкої телеком-інфраструктури, що працюватиме в умовах обмежень, повʼязаних із блекаутами», – цитовано в релізі технічного директора оператора Євгенія Фрунзу. Відключення світла у всіх регіонах України почалися з 10 жовтня, після того як Росія масовано обстріляла енергоінфраструктуру.