Вопрос на 50 млн грн. Самая старая украинская криптобиржа Kuna заблокирована в Украине. Forbes Ukraine узнал, в чем причина

Пользователям криптобиржи Kuna заблокировали доступ к сервису на территории Украины. Соответствующее распоряжение издал Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи по решению суда. Что это за дело и каковы перспективы компании?

За сутки, 28 января, почти 85% операций на украинской криптобирже Kuna – вывод денег на другие сервисы или криптокошельки, свидетельствуют данные блокчейн-платформы Arkham.

Причина – провайдеры блокируют доступ в Kuna в Украине, выполняя решение НЦУ, принятое 22 января 2025-го. Об этом попросило Бюро экономической безопасности (БЭБ) для исполнения решения Шевченковского райсуда Киева. «На суд нас не приглашали, – написал в Telegram 24 января основатель Kuna Михаил Чобанян. – О блокировке узнали от пользователей из Украины».