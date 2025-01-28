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Вопрос на 50 млн грн. Самая старая украинская криптобиржа Kuna заблокирована в Украине. Forbes Ukraine узнал, в чем причина

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes
Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

5 хв читання

блокування Kuna, чому Kuna не працює /Александр Чекменев

Основатель Kuna Михаил Чобанян. Самая старая украинская криптобиржа заблокирована в Украине. Фото Александр Чекменев

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Пользователям криптобиржи Kuna заблокировали доступ к сервису на территории Украины. Соответствующее распоряжение издал Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи по решению суда. Что это за дело и каковы перспективы компании?

За сутки, 28 января, почти 85% операций на украинской криптобирже Kuna – вывод денег на другие сервисы или криптокошельки, свидетельствуют данные блокчейн-платформы Arkham.

Причина – провайдеры блокируют доступ в Kuna в Украине, выполняя решение НЦУ, принятое 22 января 2025-го. Об этом попросило Бюро экономической безопасности (БЭБ) для исполнения решения Шевченковского райсуда Киева. «На суд нас не приглашали, – написал в Telegram 24 января основатель Kuna Михаил Чобанян. – О блокировке узнали от пользователей из Украины».

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