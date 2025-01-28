Питання на 50 млн грн. Найстарішу українську криптобіржу Kuna заблоковано в Україні. Forbes Ukraine дізнався, у чому причина

Користувачам криптобіржі Kuna заблокували доступ до сервісу на території Україні. Відповідне розпорядження видав Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзвʼязку за рішенням суду. Що це за справа і які перспективи у компанії?

За добу, 28 січня, майже 85% операцій на українській криптобіржі Kuna – виведення грошей на інші сервіси або криптогаманці, свідчать дані блокчейн-платформи Arkham.

Причина – провайдери блокують доступ до Kuna в Україні, виконуючи рішення НЦУ, видане 22 січня 2025-го. Про це попросило Бюро економічної безпеки (БЕБ) для виконання ухвали Шевченківського райсуду Києва. «На суд нас не запрошували, – написав у Telegram 24 січня засновник Kuna Михайло Чобанян. – Інформацію про блокування дізналися від користувачів з України».