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Питання на 50 млн грн. Найстарішу українську криптобіржу Kuna заблоковано в Україні. Forbes Ukraine дізнався, у чому причина

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes
Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

5 хв читання

блокування Kuna, чому Kuna не працює /Олександр Чекменьов

Засновник Kuna Михайло Чобанян. Найстарішу українську криптобіржу заблоковано в Україні. Фото Олександр Чекменьов

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Користувачам криптобіржі Kuna заблокували доступ до сервісу на території Україні. Відповідне розпорядження видав Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзвʼязку за рішенням суду. Що це за справа і які перспективи у компанії?

За добу, 28 січня, майже 85% операцій на українській криптобіржі Kuna – виведення грошей на інші сервіси або криптогаманці, свідчать дані блокчейн-платформи Arkham. 

Причина – провайдери блокують доступ до Kuna в Україні, виконуючи рішення НЦУ, видане 22 січня 2025-го. Про це попросило Бюро економічної безпеки (БЕБ) для виконання ухвали Шевченківського райсуду Києва. «На суд нас не запрошували, – написав у Telegram 24 січня засновник Kuna Михайло Чобанян. – Інформацію про блокування дізналися від користувачів з України».

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