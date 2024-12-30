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«Половина всех defence-инвестиций в украинские стартапы – непубличные». Что происходит в украинском венчуре – результаты четвертого квартала и всего 2024 года. Исследование Forbes Ukraine

Валентина Дудко /Анна Наконечная
Валентина Дудко
Forbes

3 хв читання

венчурні інвестиції в Україні /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Экзиты, а тем более крупные сделки на сотни миллионов – редкость в 2024 году Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

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Две трети годовых инвестиций в украинскую стартап-экосистему обеспечил единый мегараунд Creatio на $200 млн. Чего ожидать в 2025-м и при чем здесь Трамп?

«Этот год не принес значительного роста после сложного 2023-го, – подводит итоги 2024-го управляющий партнер украинского фонда Flyer One Ventures (F1V) Виталий Лаптенок. – Но украинские стартапы выстояли еще один год войны и продолжают двигаться вперед».

Цифры на его стороне.

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