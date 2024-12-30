«Половина всех defence-инвестиций в украинские стартапы – непубличные». Что происходит в украинском венчуре – результаты четвертого квартала и всего 2024 года. Исследование Forbes Ukraine

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Две трети годовых инвестиций в украинскую стартап-экосистему обеспечил единый мегараунд Creatio на $200 млн. Чего ожидать в 2025-м и при чем здесь Трамп?
«Этот год не принес значительного роста после сложного 2023-го, – подводит итоги 2024-го управляющий партнер украинского фонда Flyer One Ventures (F1V) Виталий Лаптенок. – Но украинские стартапы выстояли еще один год войны и продолжают двигаться вперед».
Цифры на его стороне.
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