«Половина всіх defence-інвестицій в українські стартапи – непублічні». Що відбувається в українському венчурі – результати четвертого кварталу й усього 2024-го. Дослідження Forbes Ukraine

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Дві третини річних інвестицій в українську стартап-екосистему забезпечив єдиний мегараунд Creatio на $200 млн. Чого очікувати в 2025-му і до чого тут Трамп? Підсумковий випуск регулярного квартального дослідження Forbes Ukraine
«Цей рік не приніс значного зростання після складного 2023-го, – підбиває підсумки 2024-го керівний партнер українського фонду Flyer One Ventures (F1V) Віталій Лаптенок. – Але українські стартапи вистояли ще один рік війни та продовжують рухатися вперед».
Цифри на його боці.
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