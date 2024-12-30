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«Половина всіх defence-інвестицій в українські стартапи – непублічні». Що відбувається в українському венчурі – результати четвертого кварталу й усього 2024-го. Дослідження Forbes Ukraine

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

3 хв читання

венчурні інвестиції в Україні /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Екзити, а тим паче великі угоди на сотні мільйонів – рідкість у 2024 році Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

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Дві третини річних інвестицій в українську стартап-екосистему забезпечив єдиний мегараунд Creatio на $200 млн. Чого очікувати в 2025-му і до чого тут Трамп? Підсумковий випуск регулярного квартального дослідження Forbes Ukraine

«Цей рік не приніс значного зростання після складного 2023-го, – підбиває підсумки 2024-го керівний партнер українського фонду Flyer One Ventures (F1V) Віталій Лаптенок. – Але українські стартапи вистояли ще один рік війни та продовжують рухатися вперед».

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