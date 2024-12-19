Вартість стартапів у портфелі українського фонду F1V сягнула $4,4 млрд. Цьогоріч він проінвестував 9 нових компаній

Український інвестиційний фонд Flyer One Ventures (F1V) вклався у 9 нових стартапів протягом цього року, йдеться у пресрелізі. Оцінка компаній у портфелі зросла до $4,4 млрд.

Ключові факти

Цьогоріч F1V проінвестував 16 стартапів, 9 із них – нові, серед яких RemotePass, Heartbyte та Tilta. Решта – дофінансовані компанії з портфеля фонду. Вони включають Jome (колишній NewHomesMate) та Fintech Farm. Серед активів F1V також українські Liki24.com, AiSDR, Deskree, All Right, Mate academy та інші.

У 2024-му приблизно 20 портфельних стартапів F1V загально залучили понад $100 млн у нових раундах фінансування. Відсоток компаній у портфелі, які перейшли зі стадії seed до Series A, зріс до 55%.

У наступному році фонд планує інвестувати більше в pre-seed стартапи. Основні сфери: enterprise SaaS, health tech, fintech, будівництво та логістика.

Фонд має намір фокусуватися на продуктах у сфері consumer tech, а також на компаніях, які автоматизують рутинні процеси в бізнесі та житті.

Контекст

Flyer One Ventures – інвестиційний фонд, запущений у 2018-му. Керівний партнер – Віталій Лаптенок. Із моменту заснування фонд вклав близько $43 млн у 87 компаній.

Минулого року року український інвестиційний фонд Flyer One Ventures вклався у 15 нових стартапів. Вартість портфеля торік зросла до $3,8 млрд.