Американская мечта польского подростка. Как это – в 18 лет бросить звездный Беркли, чтобы строить бизнес в Кремниевой долине? Опыт Мацея Шимчика со стартапом SalesPatriot

Калифорнийская компания SalesPatriot использует искусственный интеллект, чтобы изменить способ, которым американские производители получают оборонные контракты. И, возможно, это не было бы так странно, если бы стартап не основали трое подростков, среди которых 18-летний поляк Мацей Шимчик

Эта история начинается как фильм. И это кино в стиле Аарона Соркина и Дэвида Финчера, создателей «Социальной сети». Есть Кремниевая долина. Есть три блестящих подростка, которые бросают ведущие американские университеты, чтобы строить стартап. Есть известный акселератор и известные инвесторы. Есть квартира, в которой молодые предприниматели живут и работают с утра до ночи. Есть десятки перелетов по США – от Калифорнии до Флориды. Есть два американца и один поляк.

Мацей Шимчик, которому тогда было 18, после одного семестра бросил обучение в престижном UC Berkeley, чтобы вместе с Нельсоном Рэем и Бенджамином Родс-Кропфом создать стартап SalesPatriot. Безумие? Не обязательно. Их компания, которая с помощью искусственного интеллекта меняет способ, которым американские производители получают оборонные контракты, стремительно набирает обороты.

SalesPatriot прошел через американский акселератор стартапов Y Combinator, привлекает новых клиентов и генерирует все большие выручки. А недавно привлек несколько миллионов долларов финансирование для дальнейшего развития. Так Шимчик стал первым подростком из Польши, который, без преувеличения, сияет в Кремниевой долине.

Из польского Липкова в Кремниевую долину

Шимчик родился в 2006 году. Вырос в Липкове под Варшавой. Родители работают в банковской сфере и государственном управлении. В детстве увлекался научной фантастикой и приключенческой литературой. Быстро понял, что все, за что берется, превращается в золото. Польский, математика, физика – все на уровне школьных олимпиад. Ему повезло с учителями, заметившими его талант. Один из них давал ему задачи по физике, с которыми обычно работают аспиранты ведущих американских университетов.