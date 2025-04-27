Американська мрія польського підлітка. Як це — у 18 років кинути зірковий Берклі, щоб будувати бізнес у Кремнієвій долині? Досвід Мацея Шимчика зі стартапом SalesPatriot

Каліфорнійська компанія SalesPatriot використовує штучний інтелект, щоб змінити спосіб, у який американські виробники отримують оборонні контракти. І, можливо, це не було б таким дивним, якби стартап не заснували троє підлітків, серед яких 18-річний поляк Мацей Шимчик.

Ця історія починається як фільм. І це кіно у стилі Аарона Соркіна та Девіда Фінчера, творців «Соціальної мережі». Є Кремнієва долина. Є троє блискучих підлітків, які кидають провідні американські університети, щоб будувати стартап. Є відомий акселератор і знані інвестори. Є квартира, в якій молоді підприємці живуть і працюють від ранку до ночі. Є десятки перельотів по США – від Каліфорнії до Флориди. Є двоє американців і один поляк.

Мацей Шимчик, тоді 18, після лише одного семестру кинув навчання в престижному UC Berkeley, щоб разом із Нельсоном Реєм і Бенджаміном Родс-Кропфом створити стартап SalesPatriot. Божевілля? Не обовʼязково. Їхня компанія, яка за допомогою штучного інтелекту змінює спосіб, у який американські виробники отримують оборонні контракти, стрімко набирає обертів.

SalesPatriot пройшов через американський акселератор стартапів Y Combinator, залучає нових клієнтів і генерує дедалі більші виторги. А нещодавно залучив кілька мільйонів доларів фінансування для подальшого розвитку. Таким чином Шимчик став першим підлітком із Польщі, який без перебільшення сяє в Кремнієвій долині.

Із польського Ліпкова до Кремнієвої долини

Шимчик народився у 2006 році. Виріс у Ліпкові під Варшавою. Батьки працюють у банківській сфері та державному управлінні. У дитинстві захоплювався науковою фантастикою та пригодницькою літературою. Швидко зрозумів, що все, за що береться, перетворюється на золото. Польська мова, математика, фізика – усе на рівні шкільних олімпіад. Йому пощастило з учителями, які помітили його талант. Один із них давав йому задачі з фізики, з якими зазвичай працюють аспіранти провідних американських університетів.