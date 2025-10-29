IT-компанії Metinvest Digital та Modus X, що входять у System Capital Management (СКМ) Ріната Ахметова, у 2025-му провели кілька раундів переговорів про об’єднання. На цьому тлі у Metinvest Digital був призупинений найм топменеджерів, але врешті від ідеї об’єднання відмовилися, дізнався Forbes Ukraine. Чому?

Холдинг СКМ Ріната Ахметова відмовився від плану об’єднати свої IT-компанії Modus X і Metinvest Digital. Перша опікується цифровізацією енергокомпанії ДТЕК, друга – металургійної Metinvest. Про це Forbes сказав CEO Metinvest Digital Сергій Детюк.

Уперше про ймовірне злиття Metinvest Digital та Modus X повідомило видання dev.ua з посиланням на три джерела у лютому 2025-го. Обидві компанії досі публічно не коментували процес, однак про реорганізацію IT-активів задумувалися давно, каже Детюк.

«Коли працював у ДТЕК, мріяв, що круто було б обʼєднати IT-підрозділи всієї групи СКМ, – говорить він. – Намагався також вибудовувати комунікації, але тоді це було не на часі й не було бажання менеджменту».

У команді Metinvest Digital – близько 800 працівників станом на липень 2025-го, згідно з рейтингом DOU. Виторг у 2024-му – 801 млн грн. У Modus X працює 700 фахівців. Виторг у 2024-му – 1,8 млрд грн.

Якби злиття відбулося, то об’єднана компанія увійшла б у топ-15 найбільших в Україні IT-бізнесів за кількістю працівників. Чому від ідеї відмовилися?