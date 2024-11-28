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«Решение поддержал и Зеленский, и Ермак». Госспецсвязи с бюджетом на дроны почти в 50 млрд грн теперь подчиняется Кабмину, а не Минцифры. Почему у Федорова забрали важное ведомство

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

4 хв читання

У Федорова забрали дрони /коллаж Анастасия Решетник

Госспецсвязи с бюджетом на дроны почти в 50 млрд грн теперь подчиняется Кабмину, а не Минцифры Фото коллаж Анастасия Решетник

Госспецсвязи вывели из подчинения Минцифры. Формально ведомство вернулось в Кабинет министров, фактически будет отчитываться напрямую президенту. Что стоит за этими изменениями? Две версии событий.

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Впервые за пять лет главе Минцифры Михаилу Федорову не добавили новое направление, а забрали имеющееся. 19 ноября 2024-го Госспецсвязи, которое с 2019-го находилось в ведении Минцифры, официально передали Кабинету министров, говорится в постановлении правительства №1320.

Смена произошла через четыре дня после внезапного увольнения главы Госспецсвязи Юрия Мироненко, возглавлявшего ведомство с 1 декабря 2023-го. Новым главой был назначен Александр Потий, который был одним из заместителей председателя Госспецсвязи с сентября 2020-го.

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