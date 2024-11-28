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«Рішення підтримав і Зеленський, і Єрмак». Держспецзв’язку з бюджетом на дрони у майже 50 млрд грн тепер підпорядковується Кабміну, а не Мінцифри. Чому у Федорова забрали важливе відомство 

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

4 хв читання

У Федорова забрали дрони /колаж Анастасія Решетнік

Держспецзв’язку з бюджетом на дрони у майже 50 млрд грн тепер підпорядковується Кабміну, а не Мінцифри Фото колаж Анастасія Решетнік

Держспецзв’язку вивели з підпорядкування Мінцифри. Формально відомство повернулось до Кабінету міністрів, фактично – звітуватиме напряму президенту. Що стоїть за цими змінами? Дві версії подій.

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Уперше за п’ять років очільнику Мінцифри Михайлу Федорову не додали новий напрям, а забрали наявний. 19 листопада 2024-го Держспецзв’язку, яке з 2019-го перебувало у підпорядкуванні Мінцифри, офіційно передали Кабінету міністрів, йдеться у постанові уряду №1320.  

Зміна відбулася через чотири дні після раптового звільнення голови Держспецзв’язку Юрія Мироненка, який очолював відомство з 1 грудня 2023-го. Новим головою призначили Олександра Потія, який був одним із заступників голови Держспецзв’язку з вересня 2020-го. 

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