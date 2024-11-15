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Новим головою Держспецзв'язку став Олександр Потій /Коллаж Анна Наконечная
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«Просил министр Федоров». Госспецсвязи с бюджетом на дроны почти 50 млрд грн во второй раз за год меняет руководителя. Что известно о новом главе

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

В Госспецсвязи второй раз менее чем за год сменился руководитель. Фото Коллаж Анна Наконечная

Государственная служба специальной связи и защиты информации снова меняет руководителя. Место Юрия Мироненко займет его заместитель Александр Потий, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Почему это непростой вызов для нового главы ведомства?

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15 ноября правительство назначило новым главой Госспецсвязи Александра Потия. Он заменил экс-военного Юрия Мироненко, назначенного меньше года назад.

До полномасштабного вторжения Госспецсвязи было малоизвестным органом, занимавшимся киберзащитой государственных ресурсов. С 2022-го к его функциям добавили закупку дронов в рамках проекта «Армия дронов». В 2023-м бюджет Госспецсвязи на дроны – 43,3 млрд грн, в 2024-м – 46,9 млрд грн.

Мироненко возглавил Госспецсвязи в декабре 2023-го – через неделю после отставки предыдущего руководителя Юрия Щиголя, которого подозревают в незаконном завладении 62 млн грн на закупки программного обеспечения в 2021–2022 годах.

Что известно о новом главе Госспецсвязи, который будет распоряжаться многомиллиардным бюджетом на дроны?

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