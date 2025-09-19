После пандемии продажи ноутбуков снизились, но рост спроса на устройства со встроенным искусственным интеллектом дает тайваньской Acer свет в конце тоннеля. На IFA в Берлине компания представила новые модели продуктов, в том числе рабочую станцию ​​за €4000 на чипе Nvidia, которая может управлять большими языковыми моделями. К каким новым рынкам присматривается компания? Блиц-интервью с топ-менеджером

«ИИ создает условия для появления новых устройств на рынке», – говорит вице-президент по новым бизнесам Acer в регионе EMEA Валери Пьйо (Valérie Piau) после презентации новых продуктов компании на конференции IFA в Берлине 3 сентября.

Среди таких – рабочая станция Veriton, работающая на чипе Nvidia. Фактически это компактный сервер для управления большими языковыми моделями (LLM). Он может обрабатывать 4–5 млрд параметров.