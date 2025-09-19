Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:42 хвилин
Після пандемії продажі ноутбуків знизилися, але зростання попиту на пристрої з вбудованим штучним інтелектом дає тайванській Acer світло в кінці тунелю. На IFA в Берліні компанія презентувала нові моделі продуктів, зокрема робочу станцію за €4000 на чипі Nvidia, що може керувати великими мовними моделями. До яких нових ринків приглядається компанія? Бліцінтервʼю з топменеджеркою
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«ШІ створює умови для появи нових пристроїв на ринку», – каже віцепрезидентка з нових бізнесів Acer у регіоні EMEA Валері Пьйо (Valérie Piau) після презентації нових продуктів компанії на конференції IFA в Берліні 3 вересня.
Серед таких – робоча станція Veriton, що працює на чипі Nvidia. Фактично це компактний сервер для керування великими мовними моделями (LLM). Він може обробляти 4–5 млрд параметрів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.