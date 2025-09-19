Після пандемії продажі ноутбуків знизилися, але зростання попиту на пристрої з вбудованим штучним інтелектом дає тайванській Acer світло в кінці тунелю. На IFA в Берліні компанія презентувала нові моделі продуктів, зокрема робочу станцію за €4000 на чипі Nvidia, що може керувати великими мовними моделями. До яких нових ринків приглядається компанія? Бліцінтервʼю з топменеджеркою

«ШІ створює умови для появи нових пристроїв на ринку», – каже віцепрезидентка з нових бізнесів Acer у регіоні EMEA Валері Пьйо (Valérie Piau) після презентації нових продуктів компанії на конференції IFA в Берліні 3 вересня.

Серед таких – робоча станція Veriton, що працює на чипі Nvidia. Фактично це компактний сервер для керування великими мовними моделями (LLM). Він може обробляти 4–5 млрд параметрів.