Вопрос, как измерить влияние технологий на экономику, возник в 1990-х с расцветом интернета, сказал на AI Summit 27 ноября руководитель аналитического отдела Forbes Ukraine Алексей Блинов. С массовым распространением искусственного интеллекта проблема не решена. Можно ли увидеть влияние технологии на ВВП и почему ИИ может привести к увеличению налогов? Главное из выступления.

Стремительный рост инвестиций в дата-центры для тренировки искусственного интеллекта все чаще называют признаком возможного ИИ-пузыря.

К 2028-му долговое финансирование для строительства дата-центров может превысить $1 трлн – такую оценку в августе 2025-го обнародовали аналитики Morgan Stanley. Это более трети всех расходов на такие объекты.

Ключевой вопрос – сможет ли искусственный интеллект сгенерировать достаточно доходов, чтобы обслуживать этот долг, писала The New York Times 10 ноября. Это возвращает индустрию к базовой дискуссии: что реально дала экономике технология за три года массового распространения.

На AI Summit 27 ноября руководитель аналитического отдела Forbes Ukraine Алексей Блинов рассказал, почему сложно измерить влияние ИИ на ВВП, какие вызовы создает технология для классической экономики и как она может привести к росту налогов.

