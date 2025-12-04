Питання, як виміряти вплив технологій на економіку, постало у 1990-х із розквітом інтернету, сказав на AI Summit 27 листопада керівник аналітичного відділу Forbes Ukraine Олексій Блінов. Із масовим поширенням штучного інтелекту проблему не розв’язано. Чи можна побачити вплив технології на ВВП і чому ШІ може призвести до збільшення податків? Головне з виступу.

Стрімке зростання інвестицій у дата-центри для тренування штучного інтелекту дедалі частіше називають ознакою можливої ШІ-бульбашки.

До 2028-го боргове фінансування для будівництва дата-центрів може перевищити $1 трлн – таку оцінку в серпні 2025-го оприлюднили аналітики Morgan Stanley. Це понад третина всіх витрат на такі об’єкти.

Ключове питання – чи зможе штучний інтелект згенерувати достатньо доходів, аби обслуговувати цей борг, писала The New York Times 10 листопада. Це повертає індустрію до базової дискусії: що реально дала економіці технологія за три роки масового поширення.

На AI Summit 27 листопада керівник аналітичного відділу Forbes Ukraine Олексій Блінов розповів, чому складно виміряти вплив ШІ на ВВП, які виклики створює технологія для класичної економіки і як вона може призвести до зростання податків.

Пряму мову скорочено та відредаговано для зрозумілості.