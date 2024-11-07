Ставка на войну будущего. TAF Drones делает 40 000 FPV-дронов в месяц, но хочет отойти от массовости в инновации. Что это даст одному из лидеров рынка

Производитель TAF Drones, начинавший как поставщик запчастей для FPV-дронов, идет в сложное производство. Это поможет выиграть конкуренцию на украинском рынке и покорить зарубежный. Что компания уже сделала на этом пути?

Один из крупнейших частных производителей FPV-дронов TAF Drones в сентябре изготовил 40 000 «птичек», говорит основатель компании Александр Яковенко. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023-го.

В дальнейшем компания сделает ставку на более технологичные решения. Один из примеров в разработке – система из FPV и разведывательного дрона и собственного софта для удаленного контроля. «Так военные смогут работать из Киева, а дрон-разведчик и FPV – находиться на линии боевого столкновения», – уверяет Яковенко.