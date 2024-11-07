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FPV-дрони TAF Drones /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Ставка на війну майбутнього. TAF Drones робить 40 000 FPV-дронів на місяць, але хоче відійти від масовості в інновації. Що це дасть одному з лідерів ринку

Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes
Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

2 хв читання

Один із найбільших приватних виробників FPV-дронів TAF Drones у вересні виготовив 40 000 «пташок» Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Виробник TAF Drones, який починав як постачальник запчастин для FPV-дронів, йде у складне виробництво. Це допоможе виграти конкуренцію на українському ринку та підкорити закордонний. Що компанія вже зробила на цьому шляху?

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Один із найбільших приватних виробників FPV-дронів TAF Drones у вересні виготовив 40 000 «пташок», каже засновник компанії Олександр Яковенко. Це майже всемеро більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Надалі компанія робить ставку на більш технологічні рішення. Один із прикладів у розробці – система з FPV й розвідувального дрона та власного софту для віддаленого контролю. «Так військові зможуть працювати з Києва, а дрон-розвідник та FPV – знаходитися на лінії бойового зіткнення», – запевняє Яковенко. 

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