Ставка на війну майбутнього. TAF Drones робить 40 000 FPV-дронів на місяць, але хоче відійти від масовості в інновації. Що це дасть одному з лідерів ринку

Виробник TAF Drones, який починав як постачальник запчастин для FPV-дронів, йде у складне виробництво. Це допоможе виграти конкуренцію на українському ринку та підкорити закордонний. Що компанія вже зробила на цьому шляху?

Один із найбільших приватних виробників FPV-дронів TAF Drones у вересні виготовив 40 000 «пташок», каже засновник компанії Олександр Яковенко. Це майже всемеро більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Надалі компанія робить ставку на більш технологічні рішення. Один із прикладів у розробці – система з FPV й розвідувального дрона та власного софту для віддаленого контролю. «Так військові зможуть працювати з Києва, а дрон-розвідник та FPV – знаходитися на лінії бойового зіткнення», – запевняє Яковенко.