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Токари для «Укроборонпрома» и «Ковальской». KSE открывает профтех на базе университета. Почему Украине нужно реанимировать ПТУ

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

KSE обещает дальнейшее трудоустройство выпускников профтеха в «Укроборонпроме», «Укрзализныце», «Ковальской» и т.д. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Киевская школа экономики (КSE) запускает профтех, где будет обучать электросварщиков, токарей и слесарей. Проект – реакция на кадровый голод на рынке. Forbes Ukraine узнал детали

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Через день после запуска программы профессионально-технического обучения Киевская школа экономики (КSE) получила до 100 заявок от абитуриентов, говорит президент вуза Тимофей Милованов. «Общаясь с defence-tech компаниями поняли, что у них критически не хватает рабочих специальностей», – добавляет он.

Профессионально-техническое образование в Украине давно непопулярно, говорит заместитель главы министра образования по цифровому развитию Дмитрий Завгородний. Спрос на производственные специальности в Украине в 2024 году более чем вдвое превышал предложение, свидетельствуют данные рекрутинговой платформы robota.ua. Более 190 000 вакансий – 81 000 кандидатов.

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