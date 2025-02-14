Токари для «Укроборонпрома» и «Ковальской». KSE открывает профтех на базе университета. Почему Украине нужно реанимировать ПТУ

Киевская школа экономики (КSE) запускает профтех, где будет обучать электросварщиков, токарей и слесарей. Проект – реакция на кадровый голод на рынке. Forbes Ukraine узнал детали

Через день после запуска программы профессионально-технического обучения Киевская школа экономики (КSE) получила до 100 заявок от абитуриентов, говорит президент вуза Тимофей Милованов. «Общаясь с defence-tech компаниями поняли, что у них критически не хватает рабочих специальностей», – добавляет он.

Профессионально-техническое образование в Украине давно непопулярно, говорит заместитель главы министра образования по цифровому развитию Дмитрий Завгородний. Спрос на производственные специальности в Украине в 2024 году более чем вдвое превышал предложение, свидетельствуют данные рекрутинговой платформы robota.ua. Более 190 000 вакансий – 81 000 кандидатов.