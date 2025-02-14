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Найм на виробництво, дефіцит робітників /колаж Анастасія Решетнік
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Токарі для «Укроборонпрому» і «Ковальської». KSE відкриває профтех на базі університету. Чому Україні потрібно реанімувати ПТУ

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

KSE обіцяє подальше працевлаштування випускників профтеху в «Укроборонпромі», «Укрзалізниці», «Ковальській» тощо. Фото колаж Анастасія Решетнік

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Київська школа економіки (КSE) запускає профтех, де навчатиме електрозварників, токарів та слюсарів. Проєкт – реакція на кадровий голод на ринку. Forbes Ukraine дізнався деталі

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За день після запуску програми професійно-технічного навчання Київська школа економіки (КSE) отримала до 100 заявок від абітурієнтів, каже президент вишу Тимофій Милованов. «Розмовляючи з defence-tech компаніями зрозуміли, що в них критично не вистачає робітничих спеціальностей», – додає він. 

Професійно-технічна освіта в Україні давно непопулярна, каже заступник голови міністра освіти з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній. Попит на виробничі спеціальності в Україні у 2024-му більш ніж удвічі перевищував пропозицію, свідчать дані рекрутингової платформи robota.ua. На понад 190 000 вакансій – 81 000 кандидатів. 

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